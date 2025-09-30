Triple femicidio en Florencio Varela: hay dos nuevos detenidos

Dos nuevos detenidos hay en el caso del triple crimen en Florencio Varela, en el que murieron asesinadas (Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez) tras nuevos allanamientos este martes por la mañana en Villa Zavaleta, confirmaron fuentes del caso. Conforme a la información dada a conocer, uno de los arrestados sería "Diego", el amigo de la detenida Florencia Ibáñez, quien iba como acompañante en el auto Volkswagen Fox blanco de apoyo, hallado en Quilmes.

Por su parte, Guillermo Endi, abogado de Florencia Ibáñez y Lázaro Víctor Sotacuro, informó que la última detenida tiene "previsto que declare" en la indagatoria frente al fiscal Adrián Arribas.

En la fiscalía de San Justo, Endi señaló que Ibáñez diría "todo lo que expuso en los medios" y que está la posibilidad de que "sume algún dato más".

Ante la prensa, también habló sobre la situación de Sotacuro y destacó que ya se encuentra en la fiscalía para la indagatoria y que en minutos se reunirá con él. "Lo llevaron a Sierra Chica por las amenazas que sufrió. Las mismas ya se encuentran en el expediente", sumó.

Al ser consultado sobre por qué se fugó a Bolivia, país donde fue detenido, Endi remarcó que fue por "miedo".

Detenidos y prófugos

Son siete los detenidos en el caso. Se tratan de Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo y taparlo; Lázaro Víctor Sotacuro, de conducir la camioneta blanca en el que viajaron las tres víctimas y luego fue incinerada; Magalí Guerrero, pareja de Villanueva Silva y dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos; Miguel Silva, también dueño de la casa; Daniela Ibarra, la encontraron lavando manchas de sangre en la casa del horror; Maximiliano Parra, lo encontraron lavando manchas de sangre en la casa del horror y Florencia Ibáñez, quien iba en el auto de apoyo.

Asimismo, se encuentran prófugos Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J; y su ladero Matías Agustín Ozorio.

Encontraron una nota en una comisaría sobre dónde estaría Pequeño J

Una nota manuscrita que indicaría dónde está Pequeño J, el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad y la misma ya fue secuestrada, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez, serán indagados este martes en la causa por el triple crimen narco en el que se encuentran detenidos.

El fiscal Adrián Arribas les tomará declaración a los dos acusados que tiene la causa. Sotacuro es señalado como el conductor de la camioneta blanca que trasladó a las víctimas y luego fue hallada incinerada, mientras que Ibáñez como quien aparece sentada del lado del acompañante en un auto de apoyo.

Se espera que ambos sean trasladados hasta la fiscalía de San Justo. En un principio se sospechó que Sotacuro iba a participar de la audiencia por videollamada desde la cárcel de Sierra Chica, pero se informó que el fiscal solicitó que esté de manera presencial.

En la jornada del lunes fue el turno de Ariel Giménez, el detenido en Florencio Varela acusado de cavar el pozo donde hallaron a las chicas y, como los otros imputados, se negó a declarar.

El acusado de ser el ladero de Pequeño J, sostuvo que es un “perejil”

Un familiar de Matías Agustín Ozorio, uno de los prófugos del triple crimen y quien sería ladero de Pequeño J, sostuvo que es un “perejil” y que estaba metido en las criptomonedas.

Desde Barracas, la mujer, que se cubrió el rostro por miedo, contó que hace tiempo la situación familiar “está mal”, debido a que Ozorio “tenía una vida que no correspondía por la droga, consumía y no les gustaba”.

Al ser consultada sobre su posible vinculación con una banda narco, expuso que no sabe “si estaba en la venta”, que se trata de “un perejil” y atrás “hay alguien mucho más poderoso”.

A su vez, destacó que hace varios meses el prófugo se metió con las criptomonedas y debía mucha plata: “Renunció a su trabajo en el Hospital Italiano donde ganaba muy bien y todo eso lo invirtió. Puede ser que estuviese amenazado”.

Ozorio es señalado como el colega de Tony Janzen Valverde Victoriano, quien también se encuentra prófugo. Ambos cuentan con pedido de captura nacional e internacional por su vinculación en los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Es la primera vez que escucho de Pequeño J, no sé qué decir. Cuando mi abuela se enteró, la tuvieron que trasladar al hospital por presión alta”, contó.

“No podemos creerlo, porque es algo subreal que sea uno de los más buscados siendo un perejil. Tenemos miedo, no sabemos quién está detrás de esto y el alcance”, denunció.