Kicillof cuestionó a Milei y llamó a apoyar a Taiana en Merlo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este martes el modelo “individualista” promovido por Javier Milei y llamó a los ciudadanos a respaldar a Fuerza Patria en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Durante un acto de entrega de escrituras en Merlo, Kicillof destacó que la provincia sigue ampliando derechos y promoviendo la solidaridad, a diferencia del modelo que representa Milei. Según el mandatario, la llamada “motosierra” del Presidente estaba destinada a la casta política, pero terminó afectando a jubilados, trabajadores y personas con discapacidad.

“Estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, aseguró Kicillof, y añadió que destruir el Estado no es una solución para nadie, ya que sin él no habría asfalto, educación, salud ni familias accediendo a sus escrituras.

Por su parte, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana señaló que, frente a un Gobierno nacional insensible, el Gobierno provincial continúa ampliando derechos y reafirmó que el 26 de octubre será una oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social.