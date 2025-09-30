Entraron a robar, los descubrieron y dejaron un bolso lleno de objetos de valor

La tranquilidad del barrio Centro Este de Neuquén se rompió en la noche del lunes, cuando dos ladrones fueron descubiertos en plena acción dentro de una vivienda de calle Pinar.

Cerca de las 21:30 un llamado alertó a la Policía sobre un auto sospechoso estacionado con las luces encendidas. Al llegar, los agentes vieron a dos hombres salir apurados de una casa. Fue entonces que empezó la huida.

Uno de los sospechosos fue alcanzado en la esquina de Pinar y Mendoza. Hubo un forcejeo con los efectivos, pero logró soltarse y escapar a bordo de un Peugeot 307 blanco. En la fuga, tiró un bolso negro que resultó ser clave para la investigación.

Dentro había objetos de valor que pertenecían al dueño de la vivienda: joyas, auriculares, una cantidad importante de pesos y hasta dólares. La cerradura de la casa había sido forzada y el interior estaba completamente revuelto.

La Policía realizó pericias en el lugar y levantó huellas, mientras que la Fiscalía ordenó devolver de inmediato los bienes recuperados. La Oficina de Investigación Zona Noroeste quedó a cargo de seguir el caso, que dejó al barrio en estado de alerta.