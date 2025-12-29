Una banda narcocriminal que operaba con drones para ingresar drogas y celulares a una cárcel de Córdoba fue desarticulada tras una serie de operativos coordinados entre el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Ministerio de Seguridad provincial. Según informó el Gobierno de Córdoba en un comunicado, la organización utilizaba vehículos aéreos no tripulados para introducir elementos prohibidos en el Complejo Carcelario N°1 Reverendo Francisco Luchesse, uno de los establecimientos penitenciarios más importantes de la provincia.

La investigación se inició a partir de una denuncia del propio Servicio Penitenciario, que logró detectar en tiempo real la presencia de drones sobre el perímetro del penal gracias a nuevos sistemas tecnológicos recientemente incorporados. A partir del seguimiento de los movimientos aéreos, se recolectaron registros clave que permitieron avanzar con la causa judicial.

Con esa información, el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría de Organización Penitenciaria, presentó los informes técnicos y radicó la denuncia ante la Fiscalía del Distrito 11, a cargo del fiscal José Alberto Mana.

El avance de la investigación derivó en un primer operativo realizado a mediados de noviembre en las inmediaciones del complejo carcelario, donde se secuestraron teléfonos celulares, baterías de drones, hilos y sustancias prohibidas, aunque en esa instancia no hubo personas detenidas.

Días más tarde, un nuevo procedimiento permitió la detención de cinco adultos en las cercanías del penal. En ese operativo se incautaron tres drones, una motocicleta, estupefacientes, un binocular con visión nocturna, cuchillos y diversos elementos utilizados para el traslado de los objetos ilegales.

Tras el análisis del contenido de los teléfonos secuestrados, los investigadores realizaron un allanamiento en un domicilio, donde fue detenido un sexto implicado, un menor de 17 años, informaron las autoridades.

Los cinco adultos quedaron imputados por el delito de asociación ilícita, mientras que la Fiscalía Antinarcotráfico tomó intervención e inició una causa paralela por narcotráfico, ampliando el alcance judicial del caso.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el procedimiento representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado dentro del sistema penitenciario, especialmente frente al uso de tecnología avanzada como los drones para vulnerar los controles de seguridad.