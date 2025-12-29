Una escena que paralizó al barrio

La tranquilidad habitual de Villa Farrel se rompió de manera abrupta cuando se confirmó la presencia de una persona muerta en una plazoleta del sector este de la capital neuquina. El hallazgo se produjo minutos antes del mediodía, en la intersección de las calles Independencia e Illia, un punto muy concurrido del barrio.

Personal policial acudió de inmediato y dispuso el cierre del lugar con un amplio perímetro, lo que generó sorpresa, preocupación y malestar entre vecinos y transeúntes.

El cuerpo estaba en un espacio público

El hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de la plaza, en posición boca arriba. Vestía pantalón corto y remera al momento del hallazgo. Según la información relevada en el lugar, se trataría de una persona mayor de 35 años, aunque no se halló documentación que permita confirmar su identidad.

La presencia de un cuerpo sin vida en un espacio verde, frente a una escuela primaria, profundizó la sensación de miedo y vulnerabilidad en la zona.

Trabajo policial y pericias en el lugar

En el sitio intervino la comisaría que tiene jurisdicción en el sector y luego tomó participación el área de Criminalística, que quedó a cargo de las tareas periciales. El objetivo es preservar la escena y avanzar en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo será sometido a una autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

Un punto ya señalado por vecinos

De acuerdo a lo relevado, el espacio verde es frecuentado de manera habitual por personas en situación de calle. Este dato vuelve a quedar bajo la lupa tras el nuevo episodio, que se suma a otros hechos recientes que generaron alarma en plazas y espacios públicos de la ciudad.

Cámaras bajo análisis

En el área hay cámaras de seguridad, que podrían ser revisadas en el marco de la investigación para reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo.

Mientras tanto, el barrio permanece atravesado por la conmoción y el malestar que provoca la aparición de una persona muerta en plena vía pública, en una zona cotidiana para familias, estudiantes y vecinos.