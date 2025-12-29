El plazo de reinscripción al programa de Becas Gregorio Álvarez que se encuentra en marcha desde el 15 de diciembre, se extendió hasta el viernes 9 de enero de 2026.



Según informó el equipo a cargo del programa, que depende de la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación, la instancia de registro alcanza a quienes cuentan actualmente con este aporte.



Explicaron, además, que la carga de documentación se hace por medio de la página www.becas.neuquen.gov.ar; en las sedes de municipalidades y comisiones de fomento de toda la Provincia donde referentes del programa asisten a las y los interesados; y en territorio para realizar el acompañamiento a becarias y becarios de comunidades mapuche.



En el caso de Neuquén capital el trámite se realiza en la sede del Ministerio de Educación, ubicado en Nordenstrom 265, de 8 a 15.



La continuidad en el acceso al estipendio está sujeta al cumplimiento de los requisitos académicos, y del tope de ingresos: para grupo familiar de hasta dos estudiantes, salario mínimo, vital y móvil de hasta cuatro veces y media -1.450.000 pesos-; y de hasta seis veces ese monto para familias de tres o más estudiantes -1.950.000 pesos-.



Durante 2025, casi 19.000 estudiantes de todos los niveles educativos fueron alcanzados por el programa, y de ellos más de 16.000 corresponden a los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario.



