La Policía Bonaerense confirmó este martes la detención en Lima, Perú, de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Este arresto se produjo poco más de una hora después de la captura en la misma ciudad de Matías Agustín Ozorio, considerado su mano derecha.

Con estas últimas detenciones, ya suman nueve los implicados arrestados en relación con el asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Los primeros en ser apresados fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes fueron trasladados al penal de Melchor Romero.

Durante el fin de semana, capturaron en Villazón, Bolivia, a Víctor Sotacuro Lázaro, mientras que Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde fueron enterradas las víctimas, también fue detenido. Además, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida por haber estado en el mismo vehículo que su tío la noche del crimen; ambos fueron indagados recientemente por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

La investigación ha señalado desde un comienzo a “Pequeño J” como el principal sospechoso. Según la hipótesis, él no solo orquestó la ejecución de las jóvenes, sino que además planeó transmitir el asesinato en vivo a través de redes sociales para amplificar el impacto y enviar un mensaje intimidatorio. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había señalado que “pretendía expandirse al Bajo Flores con la venta de tusi y quería desembarcar también en Florencio Varela”.

Detienen a “Pequeño J” por triple femicidio narco.

El caso sigue en desarrollo y la ministra de Seguridad de la Nación confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social “X”, detallando que la captura se produjo mientras “Pequeño J” vivía en la calle en Lima. Se espera que continúen las investigaciones para esclarecer todos los detalles y responsabilidades en este brutal crimen.