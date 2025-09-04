Choque en cadena en el bajo neuquino: un motociclista está grave y hay demoras en la zona

Un choque que paralizó el Bajo

El mediodía en el Bajo neuquino se vio alterado por un fuerte choque entre tres vehículos que generó susto, indignación y gran movimiento de curiosos en la zona. El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida Mosconi, ex Ruta 22 y la calle Nordenstrom, un cruce conocido por su tránsito intenso y por los constantes riesgos que implica circular allí.

La víctima más afectada fue el conductor de una moto, que terminó con heridas graves y fue trasladado de inmediato al hospital Bouquet Roldán.

Cómo fue el choque

Según testigos, todo pasó en cuestión de segundos. La luz del semáforo se puso en verde y un Toyota, que estaba al final de la fila, apenas había comenzado a avanzar cuando la moto lo chocó de atrás a gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que el motociclista salió despedido y su vehículo terminó contra el guardarraíl, dejando manchas de sangre en el asfalto.

Segundos después, otro rodado que venía detrás no alcanzó a frenar y colisionó contra el Toyota ya golpeado, sumando más tensión y daños materiales al violento episodio.

Tránsito complicado y miradas atentas

La zona quedó cargada de autos detenidos, bocinazos y peatones que se amontonaban para ver qué había pasado. Muchos se mostraron preocupados, no solo por el estado de salud del motociclista, sino también por el peligro que implica circular a diario en ese sector de la ciudad.

El tránsito estuvo reducido por varios minutos mientras trabajaban personal policial y médicos, lo que generó demoras en uno de los puntos más transitados de Neuquén.