Operativo en la Ruta 22: decomisan salchichas y hamburguesas sin refrigeración ni control sanitario

Un operativo de control de rutina en la ruta Nacional 22 terminó con el secuestro de más de 50 kilos de carne que eran transportados sin ningún tipo de habilitación sanitaria, ni refrigeración. El procedimiento se realizó el miércoles por la tarde a la altura del puesto caminero de Choele Choel.

El furgón, que había partido desde Bahía Blanca y tenía como destino la localidad de Chimpay, fue detenido en el kilómetro 998 por personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que trabajaba junto a agentes de SENASA. Cuando los uniformados pidieron la documentación de la carga, el conductor no pudo mostrar papeles que acreditaran el transporte seguro de alimentos.

Al revisar el interior del vehículo, los inspectores encontraron seis cajas con salchichas, de unos 33 kilos, y tres cajas de hamburguesas que totalizaban 22 kilos. Todo era llevado en la caja del furgón, que no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, además no tenía refrigeración y ni los permisos obligatorios para este tipo de traslado.

Por esa razón, SENASA labró la infracción correspondiente y procedió al decomiso de la mercadería, que quedó fuera de circulación para evitar que llegara a los comercios.

Desde la Regional IV de la Policía de Río Negro recordaron que estas maniobras son un riesgo directo para la salud pública, ya que el transporte de alimentos sin controles ni refrigeración, puede causar graves intoxicaciones.