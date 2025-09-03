¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
GUERRA NARCO

Cayó un adolescente armado y con droga en medio de un violento ataque en una toma de Cipolletti

La Policía de Río Negro allanó una casa en la toma 10 de Febrero, secuestró un revólver usado en un violento ataque y halló marihuana. El acusado es un menor y la causa quedó en manos de la Justicia.

Por Fabian Rossi
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 03:05
Un operativo de la Policía de Río Negro terminó con el secuestro de un revólver y varias municiones en la Toma 10 de Febrero de Cipolletti, lugar marcado por la violencia en los últimos meses. El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu y dejó al descubierto además marihuana que se encontraba escondida en la vivienda allanada.

Según confirmaron fuentes judiciales, el arma incautada sería la misma que se utilizó en el brutal ataque contra un hombre que logró denunciar lo sucedido. La fiscalía había dado luz verde a la diligencia tras un minucioso trabajo de investigación que terminó apuntando directamente a la vivienda donde se escondía el sospechoso.

Pero la sorpresa fue mayor cuando, además del revólver y las municiones de distintos calibres, los uniformados dieron con varios envoltorios de marihuana. Por este hallazgo se inició una causa federal aparte con intervención del Juzgado de General Roca. Se sospecha que el ataque a tiros puede haber sido una venganza o puja por territorio en la venta narco.

El apuntado como autor del ataque resultó ser un menor de edad. Por esa razón, la Justicia mantiene bajo reserva todos los datos que permitan identificarlo. 

