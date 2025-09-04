Funcionaria provincial sufrió un vuelco en la Ruta 250 y se encuentra fuera de peligro

Una funcionaria del gobierno de Río Negro protagonizó este miércoles un siniestro vial en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 45, mientras se dirigía desde Viedma hacia Conesa. El vehículo que conducía mordió la banquina, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la banquina contraria. A pesar de la violencia del impacto, la mujer no sufrió heridas de consideración y fue trasladada al hospital de Guardia Mitre para su evaluación médica.
La conductora fue identificada como Agustina Madariaga, dirigente de la Unión Cívica Radical y actual Directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro. El accidente se produjo en un tramo de la ruta con escasa señalización y banquinas irregulares. Madariaga viajaba sola en el vehículo oficial y fue asistida en primera instancia por un particular que circulaba por la zona, y luego por el intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, quien la trasladó al centro de salud.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre, efectivos de la Policía de Río Negro y personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma. Las tareas incluyeron el aseguramiento del vehículo, la contención de la funcionaria y el relevamiento de las condiciones del siniestro. Según el parte preliminar, no hubo otros vehículos involucrados y se descarta la presencia de factores climáticos adversos. La ruta permaneció parcialmente reducida durante el operativo. Madariaga recibió algunos golpes leves y fue atendida por precaución en el hospital.
-