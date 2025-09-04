Prófugo por abuso infantil detenido en General Roca a metros de una escuela, hoy le formulan cargos

Un hombre con pedido de captura por delitos vinculados al abuso sexual infantil fue detenido en Roca por la Policía Federal. El operativo se concretó este miércoles en las inmediaciones de una escuela primaria, lo que generó fuerte preocupación en la comunidad.

La investigación se había iniciado a fines del año pasado, cuando la Justicia libró la orden de captura por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Desde entonces, la División Unidad Operativa Federal de Roca desplegó tareas de inteligencia en distintos barrios de la ciudad.

Los efectivos pusieron la lupa sobre domicilios del sector Noroeste y Nuevo, donde el prófugo tenía vínculos y posibles escondites. Durante varios días siguieron sus movimientos hasta que finalmente lograron ubicarlo mientras merodeaba por la zona de un establecimiento escolar.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a la sede de la Policía Federal. Allí permanece alojado mientras se realizan las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la fiscal Jessica González, quién solicitó la audiencia de formulación de cargos para esta mañana.