Ruta 7: dos personas heridas tras un violento choque en la rotonda del ex peaje

Un Chevrolet Classic blanco protagonizó un siniestro vial en la rotonda del ex peaje de la Ruta 7, en horas de la madrugada de este sábado 6 de septiembre. El hecho ocurrió alrededor de la 1:50, en la mano Neuquén–Centenario, cuando el vehículo circulaba con tres jóvenes de 18, 21 y 22 años a bordo.

Según las primeras pericias, el conductor perdió el control y terminó chocando contra la parte trasera de un camión Volkswagen 17280 tipo grúa, en el que viajaban un hombre y una mujer de 46 y 47 años, acompañados por una adolescente de 14. Tras el fuerte impacto, el auto quedó detenido muy cerca de la mano contraria.

Dos de los ocupantes del automóvil resultaron con golpes y contusiones y fueron trasladados en ambulancias del SIEN al Hospital Castro Rendón, donde permanecieron en observación aunque fuera de peligro. Pasadas las 8:30 de la mañana, ambos recibieron el alta médica.

En el lugar trabajaron personal policial de la División Tránsito Villa Obrera, bomberos voluntarios de Centenario y dos móviles de emergencia. Los test de alcoholemia practicados a ambos conductores arrojaron resultado negativo. Como medida preventiva, se dispuso el secuestro del camión hasta contar con el informe definitivo sobre el estado de salud de los heridos.