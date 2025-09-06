¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Septiembre, Neuquén, Argentina
EN CENTENARIO

Ruta 7: dos personas heridas tras un violento choque en la rotonda del ex peaje

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50, en la mano Neuquén–Centenario, cuando el vehículo circulaba con tres jóvenes de 18, 21 y 22 años a bordo.

Por Redacción

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 10:34
Un Chevrolet Classic blanco protagonizó un siniestro vial en la rotonda del ex peaje de la Ruta 7, en horas de la madrugada de este sábado 6 de septiembre. El hecho ocurrió alrededor de la 1:50, en la mano Neuquén–Centenario, cuando el vehículo circulaba con tres jóvenes de 18, 21 y 22 años a bordo.

Según las primeras pericias, el conductor perdió el control y terminó chocando contra la parte trasera de un camión Volkswagen 17280 tipo grúa, en el que viajaban un hombre y una mujer de 46 y 47 años, acompañados por una adolescente de 14. Tras el fuerte impacto, el auto quedó detenido muy cerca de la mano contraria.

Dos de los ocupantes del automóvil resultaron con golpes y contusiones y fueron trasladados en ambulancias del SIEN al Hospital Castro Rendón, donde permanecieron en observación aunque fuera de peligro. Pasadas las 8:30 de la mañana, ambos recibieron el alta médica.

En el lugar trabajaron personal policial de la División Tránsito Villa Obrera, bomberos voluntarios de Centenario y dos móviles de emergencia. Los test de alcoholemia practicados a ambos conductores arrojaron resultado negativo. Como medida preventiva, se dispuso el secuestro del camión hasta contar con el informe definitivo sobre el estado de salud de los heridos.

