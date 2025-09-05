¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Incendios rurales

Cuatro jóvenes provocaron incendio en chacra del Círculo Policial de Centenario

Un fuego intencional se desató este viernes por la tarde. Testigos vieron a cuatro jóvenes prendiendo una alameda cercana. Bomberos voluntarios y un camión cisterna municipal trabajaron para controlar las llamas.

Por Nicolás Alvarez
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 21:28
Bomberos Voluntarios tuvieron una jornada ajetrada. Información y Foto: Centenario Digital.

Durante la tarde de este viernes, un incendio rural generó preocupación en Centenario. El hecho ocurrió en la zona de chacras, entre las calles rurales 5 y 6. De acuerdo a las primeras informaciones, al menos cuatro jóvenes fueron vistos encendiendo pastizales y ramas en el límite con las chacras de Lonac y “De los militares”.

El encargado del predio del Círculo Policial detectó el fuego y dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Una dotación acudió al lugar y logró apagar las llamas, que por momentos alcanzaron más de cinco metros de altura.

Un camión cisterna enviado por el municipio abasteció al autobomba para completar las tareas de enfriamiento y evitar la propagación hacia otros sectores.

Antecedentes: otro incendio en la zona

Horas antes, otro incendio se había registrado en una chacra lindera, perteneciente a la familia Bauch. En ese caso también intervino el cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario.

