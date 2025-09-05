Camionero provocó dos muertes en la Ruta 7 y evitó ir preso

El fallo judicial que condenó a Gonzalo Matías De Auta por un choque ocurrido el 21 de febrero de 2024 en la Ruta 7 generó controversia en San Patricio del Chañar y la región. En el siniestro vial murieron los trabajadores Josué Daniel Vale y Martín Hernán Ortiz.

La sentencia fue dictada tras una audiencia de cesura realizada esta semana, en la que se definió que el camionero cumplirá 3 años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos.

Pedido de probation rechazado

Durante el juicio oral, celebrado en mayo, De Auta había solicitado acceder a una probation, pero la oposición de las familias de las víctimas impidió que se le concediera ese beneficio.

El Ministerio Público Fiscal había pedido una pena de 4 años de prisión efectiva, mientras que la defensa solicitó una condena condicional de 3 años.

Fundamentos de la sentencia

Los magistrados consideraron como agravantes la conducción imprudente y la licencia profesional del acusado, lo que implica mayor conocimiento de la responsabilidad al manejar un vehículo de gran porte. Entre los atenuantes, se valoraron la falta de antecedentes y la admisión de culpabilidad.

Qué implica la condena

Al ser una pena en suspenso, Gonzalo Matías De Auta no irá a prisión pero tendrá prohibido conducir por 10 años. El caso mantiene en alerta a familiares y vecinos de San Patricio del Chañar, quienes reclamaron justicia por las víctimas.