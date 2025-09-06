Dos personas resultaron gravemente heridas luego de que una camioneta Volkswagen volcara en una curva de la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila. Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad, “producto de la velocidad y la curva, la camioneta terminó fuera de la cinta asfáltica, cayendo a un barranco”. El hecho ocurrió este sábado por la mañana.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 1440, minutos antes de las 8:00, y movilizó a los bomberos tras un llamado del hospital local. “En el vehículo se trasladaban cinco personas, resultando dos de ellas con heridas graves, siendo derivadas al hospital local”, detallaron desde el cuartel.

En el lugar también trabajaron efectivos de la policía de tránsito, que interrumpieron momentáneamente la circulación para garantizar la seguridad mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de asistencia.

El siniestro vial se produjo en la zona conocida como la "Bajada de los Álamos", un sector con curvas pronunciadas que exige precaución a los conductores.