Uruguay: un hombre asesinó a sus hijos y apareció muerto dentro de su auto

La conmoción y el dolor se apoderaron de Uruguay tras el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, quien los había secuestrado, en el interior de un auto sumergido en el arroyo Don Esteban. Un vecino de la zona, que colaboró en el dramático operativo de rescate, relató el momento en que lograron sacar el vehículo del agua.

“La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo”, contó el hombre, que trabajó junto a otros vecinos y autoridades en medio de una escena cargada de tensión y desesperación.

El vecino explicó que el auto se encontraba a unos 70 metros del puente de la ruta 20, en las afueras de la ciudad de Young, en una zona de barrancas y terreno complicado. “No había manera de sacarlo”, recordó, y detalló que fue necesario utilizar maquinaria pesada para poder mover el vehículo.

“Pegó un golpe bastante grande. Muy feo. Para uno que es padre, es una tragedia”, lamentó, visiblemente afectado por la situación.

El secuestro y la búsqueda desesperada

La búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa y sus hijos Alfonsina (2 años) y Francisco (6 años) terminó el viernes de la peor manera. Los cuerpos fueron encontrados a tres metros de profundidad en el arroyo, luego de que las cámaras de seguridad registraran el paso del auto por la zona. Allí, los investigadores hallaron huellas compatibles con el vehículo y marcas que indicaban que se había dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua.

El miércoles, Morosini había irrumpido en la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente por denuncias previas. La amenazó y le advirtió que “no volvería a ver a sus hijos”. Minutos después, huyó con los chicos en el BYD rojo que, finalmente, apareció hundido junto a los cuerpos.