Policía evitó una toma de tierras en Centenario

El viernes 5 de septiembre, cerca del atardecer, vecinos de calle Cuba al fondo, en la ciudad de Centenario, zona del desagüe pluvioaluvional, advirtieron movimientos sospechosos y dieron aviso a la Comisaría 52. Según informaron, varias personas llegaron al lugar con alambrados y herramientas, presuntamente para instalarse.

Al arribar los móviles policiales, los efectivos entrevistaron a un hombre que aseguró haber realizado trámites ante el municipio de Centenario para acceder a un lote, aunque no había recibido respuesta. Tras consultar sus datos en el Centro de Análisis, no se hallaron antecedentes judiciales.

La Policía le informó que debía desistir del intento de ocupación o sería demorado. Minutos más tarde, tanto él como otras personas que se encontraban en el sector se retiraron por su cuenta.

Antecedentes en la misma zona

En septiembre del año pasado, al menos 40 familias intentaron ocupar terrenos en este mismo sector, lo que generó la intervención de las autoridades locales y la Policía para evitar la toma.