Hacía dedo en la Ruta 237 cerca de Bariloche y murió atropellada

Una mujer de 56 años, oriunda de Bariloche, murió en la madrugada del sábado tras ser atropellada por una camioneta Toyota Hilux en el kilómetro 1628 de la Ruta Nacional 237, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta 40, en cercanías de la localidad.

El hecho fue alrededor de las 23 del viernes, cuando personal del Destacamento Nahuel Huapi recibió un alerta de un transeúnte que informó sobre una persona herida en la carretera. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer tendida en la banquina, aún consciente, y la camioneta con daños en el frente a pocos metros.

Traslado y fallecimiento

La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia un hospital de Bariloche, pero falleció durante el traslado.

El conductor de la Toyota Hilux, que se encontraba en estado de shock, declaró ante la Policía que había observado unas luces que le hicieron señas y que, al levantar la vista, sintió el impacto.

Perfil de la víctima

Según el comisario Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, la mujer era conocida en la zona por viajar frecuentemente a dedo entre Llanquín y Bariloche. En esta ocasión regresaba a su ciudad de origen.

Investigación en curso

Durante la mañana del sábado se realizaron pericias e inspecciones en el lugar para determinar la mecánica del accidente. El tramo donde ocurrió el hecho es una recta sin iluminación, rodeada de árboles.

El hospital confirmó el deceso y la Justicia ordenó una autopsia, ya que el caso fue caratulado como “muerte dudosa”.