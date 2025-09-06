Murió una mujer de 76 años por el accidente en la Ruta 237 este sábado

Una mujer de 76 años falleció este sábado tras un vuelco en la Ruta Nacional 237, cerca de Piedra del Águila, provincia de Neuquén. El siniestro ocurrió minutos antes de las 8 a la altura del kilómetro 1440, en una zona conocida por sus curvas cerradas.

En la camioneta Volkswagen Amarok viajaban cinco personas que se dirigían desde Neuquén hacia San Carlos de Bariloche. Según las primeras pericias, el vehículo mordió la banquina, el conductor perdió el control y chocó contra el guardarraíl, lo que provocó que cayera unos 30 metros por un barranco.

La víctima fatal viajaba junto a cuatro familiares. Otra persona sufrió lesiones graves y fue trasladada al hospital de Piedra del Águila junto a la mujer, quien falleció a pesar de recibir asistencia médica. Los otros tres ocupantes resultaron con heridas leves.

Asistencia en el lugar

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informó que la emergencia movilizó a varias unidades luego de ser alertados por el hospital local. La policía de tránsito interrumpió de manera temporal la circulación sobre la Ruta 237 para permitir las tareas de rescate y atención.

Contexto de la zona

La “Bajada de los Álamos” es un tramo de la Ruta Nacional 237 caracterizado por curvas pronunciadas que exigen máxima precaución a los conductores, especialmente en horarios de baja visibilidad o condiciones climáticas adversas.