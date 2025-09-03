Detuvieron a un neuquino tras intentar robar una moto frente a una fábrica abandonada en Choele Choel

Un hombre de 33 años fue detenido este martes en Choele Choel, tras intentar hurtar una moto que pertenecía a un trabajador municipal. El hecho se registró sobre calle Rosa Maldonado, frente a una fábrica abandonada, donde el rodado había sido estacionado. El sospechoso actuó en complicidad con una mujer, que logró darse a la fuga en dirección a la Ruta Nacional 22. La intervención policial permitió frustrar el robo y derivó en el inicio de una causa penal por el delito de “hurto”.

La secuencia comenzó con una llamada anónima a la guardia de la Comisaría 8ª de Choele Choel y alertó sobre una discusión entre dos personas y un posible intento de robo. Según se pudo reconstruir, la mujer tomó la moto y luego subió el hombre, pero al verse descubiertos por el propietario, perdieron el control del vehículo y cayeron al suelo. Esto dio inicio a una confrontación verbal que fue presenciada por vecinos de la zona. El dueño del rodado logró retener momentáneamente al sospechoso, mientras se solicitaba presencia policial.

El hombre estaba acompañado por una mujer que logró escapar

Un móvil policial llegó rápidamente al lugar y logró interceptar al hombre cuando intentaba escapar en dirección al barrio Don Bosco. Al momento de la aprehensión, el sujeto se encontraba indocumentado y manifestó tener domicilio legal en la ciudad de Neuquén. Según el parte oficial, mostró una conducta hostil y reticente hacia el personal policial, por lo que fue reducido con el uso mínimo de la fuerza y trasladado a la comisaría. En paralelo, la mujer que lo acompañaba huyó en sentido contrario, hacia una estación de servicios ubicada a la vera de la ruta.

El fiscal dispuso el inicio de una causa penal por “hurto”, tras recibir la denuncia formal del damnificado. El hombre, que había quedado demorado por averiguación de antecedentes, pasó a la condición de detenido. La investigación continúa para identificar a la mujer que participó del hecho y determinar si existen antecedentes previos o vínculos con otros episodios similares en la zona. La moto fue restituida a su propietario. La causa será tramitada en el fuero penal de Choele Choel, con seguimiento del Ministerio Público Fiscal.