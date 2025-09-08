Tensión en el barrio Malvinas de Regina tras un tiroteo nocturno que dejó tres personas heridas

Este domingo, alrededor de las 22 horas, se registró un violento enfrentamiento armado en la plaza del barrio Malvinas de Villa Regina, que dejó como saldo tres personas heridas de bala: una mujer y dos hombres. El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. La situación se tornó crítica en cuestión de minutos, y la tensión en el barrio continúa mientras se investigan las causas del ataque.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital del Regina. Según fuentes médicas, uno de los hombres permanece en estado delicado y estaría siendo intervenido quirúrgicamente. Los otros dos pacientes, una mujer y otro hombre, también permanecen internados bajo observación. Las primeras informaciones indican que las víctimas se encontraban en la plaza cuando fueron sorprendidas por los disparos, aunque aún no se ha confirmado si existía algún vínculo previo entre ellas y el agresor.

Ante la gravedad del episodio, se desplegó un amplio operativo policial en el sector, con intervención de efectivos de las Unidades 5ta y 35, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y el Grupo Especial COER. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y trabajaron para restablecer el orden, mientras se realizaban las primeras pericias en el lugar. La plaza, ubicada en la intersección de Capitán Giacchino y Guaraní, fue escenario de un despliegue que se extendió durante la noche.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de turno que busca determinar las causas del enfrentamiento y dar con el paradero de los responsables. Vecinos del barrio Malvinas manifestaron su preocupación por el nivel de violencia registrado y pidieron mayor presencia policial en la zona. “Fue una noche de terror. No sabíamos si los tiros iban a seguir. Hay chicos que juegan en esa plaza todos los días”, expresó una vecina que presenció el operativo.