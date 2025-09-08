Demoras de más de 2 horas por un choque en el puente carretero: qué pasó

Un Peugeot 208, conducido por un hombre de 32 años oriundo de Cipolletti, fue impactado por una Renault Kangoo, manejada por un conductor de 74 años de Neuquén, en la banquina norte de la Ruta Nacional 22. Según informaron fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 15 y generó importantes demoras en la circulación.

El auto se encontraba en la banquina norte cuando intentó cruzar hacia la sur. En ese momento, fue embestido por la Kangoo que circulaba en dirección Cipolletti–Neuquén.

Ambos conductores sufrieron cortes superficiales y fueron asistidos en el lugar por el Siarme. Los vehículos registraron daños materiales de consideración.

Personal de tránsito y emergencias trabajó en la zona para ordenar la circulación, que permaneció complicada. Testigos dicen que hay demoras de dos horas. La fila de autos llega hasta la calle Illia.