Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
TERMINÓ EL JUICIO

Abusó de su exesposa y manoseó e intentó besar a una adolescente: lo condenaron

Ahora resta que se realice una audiencia para fijar su pena. Uno de los hechos fue en San Martín de Los Andes

Por Redacción

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 15:42
El hombre fue condenado por dos abusos

Un hombre fue condenado por abusar sexualmente de su exesposa y de una familiar cercana, a la que sorprendió cuando se encontraba en su domicilio.

Por los hechos (uno ocurrido el año pasado y otro en 2022) fue sometido a un juicio que culminó ayer. Ahora, mediante una audiencia, se le impondrá la condena que deberá cumplir.  Además será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS).

Con respecto a los hechos, el más cercano fue el año pasado y afectó a su ex pareja, que había concurrido a su nueva vivienda a llevarle a sus hijos, para que lo visiten. La agresión sexual fue el 14 de agosto, alrededor de las 18, en San Martín de los Andes.

Dos casos

El otro delito ocurrió en Neuquén capital y es más reciente. Fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano.

Ahora deberá pagar por ambos, porque se lo encontró culpable de ambos atropellos sexuales.

