Se enciende la esperanza para Damián, el joven que está grave tras un vuelco en la Ruta 40: salió de terapia intensiva

Damián, el joven que resultó con heridas de mayor gravedad en el vuelco ocurrido este domingo en la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros del ingreso al paraje San Ignacio, evoluciona de manera favorable y su estado de salud comienza a mostrar señales alentadoras.

Según el último parte médico difundido este martes 9 de septiembre, durante la mañana se evaluaba su salida de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de San Martín de los Andes. Además, existe la posibilidad de que sea trasladado al hospital de Junín de los Andes para continuar allí con su recuperación.

El accidente, que involucró a una camioneta, dejó tres personas lesionadas: dos de ellas fueron asistidas en el lugar y ya se encuentran fuera de peligro, mientras que Damián requirió un traslado de urgencia debido a la complejidad inicial de sus lesiones.

Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de emergencias trabajaron en conjunto durante el operativo de rescate, que demandó una rápida coordinación para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.

El cuadro de Damián había generado una gran preocupación en su entorno, pero la mejoría trae alivio a familiares, amigos y vecinos que en estos días lo acompañaron con cadenas de oración y mensajes de apoyo.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del vuelco ocurrido sobre la Ruta 40.