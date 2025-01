Encontraron muerto a Mateo, el nene de 7 años que estaba desaparecido

El niño de 7 años que estaba desaparecido desde el jueves en Corrientes, fue encontrado muerto el sábado por la mañana, a la altura de la localidad de Cecilio Echeverría.

La tragedia comenzó tres días atrás. Mateo Fernández, oriundo de Posadas, Misiones; estaba de vacaciones con su familia. Mientras se encontraba pescando con sus primos, su caña se cayó al agua e intentó recuperarla, pero fue perdido de vista rápidamente a raíz de la correntada. En ese contexto, se supo que si papá quiso socorrerlo, pero sus intentos fueron fallidos.

Por el hecho, familiares del pequeño acudieron rápidamente a las autoridades, que comenzaron con el operativo de búsqueda. Finalmente, después de 48 horas, el cuerpo del nene fue hallado por un pescador a cinco kilómetros de la zona de donde había desaparecido. Luego, fue trasladado a la morgue del Hospital Regional de Goya.

Por otra parte, familiares del pequeño denunciaron a medios locales que no se les permitió su participación en la búsqueda. “Varias personas nos dijeron que debíamos tirar una red rápidamente, pero los de Prefectura Naval no nos dejaron”, contó Ezequiel, el papá de la víctima, en declaraciones a El Territorio. Y agregó: “Un comisario no dejó que nuestros amigos de Posadas y Virasoro nos ayudaran, sin darnos ningún motivo”.