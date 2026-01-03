El ministerio de Seguridad de Neuquén, en conjunto con la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, llevó adelante un operativo integral de seguridad y emergencias con motivo de la llegada del plantel de River Plate a de San Martín de los Andes para realizar su pretemporada.

Se trató de una acción de concurrencia masiva que la provincia acompaña desde hace varios años, con una planificación coordinada entre los distintos organismos que integran el Ministerio de Seguridad. En este marco, la Policía del Neuquén tuvo un rol central en el dispositivo, garantizando la seguridad general, el ordenamiento del público, la regulación del tránsito y el acompañamiento permanente del plantel durante su arribo y traslados.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó los dispositivos de seguridad vial y la cobertura sanitaria preventiva, a través Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), con el objetivo de brindar una rápida respuesta ante cualquier eventualidad dentro del público presente.

Para el desarrollo del operativo se dispuso un Puesto Médico Avanzado (PMA), ambulancias y Unidades de Respuesta Inmediata (URI), asegurando una cobertura sanitaria acorde a un evento de gran convocatoria.

El operativo contó además con la participación de Protección Civil y de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, fortaleciendo el dispositivo preventivo y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el despliegue realizado y señaló que “la presencia activa de nuestra Policía y el trabajo coordinado con la secretaría de Emergencias nos permiten garantizar eventos seguros, ordenados y planificados. Neuquén demuestra que tiene capacidad operativa y profesionalismo para acompañar actividades de gran convocatoria”.

Por su parte, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, valoró el compromiso de los equipos desplegados y el trabajo articulado entre todas las áreas intervinientes.