La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que detectó 97 casos de alcoholemia durante los operativos de control realizados en la Nochebuena. El valor más alto fue de 1,83 g/l.

Según informó el organismo, unos 5.220 vehículos fueron fiscalizados en rutas y accesos de todo el país, donde se labraron un total de 163 actas de infracción. En este sentido, los inspectores de tránsito llevaron a cabo 102 retenciones, al tiempo que la alcoholemia más alta se registró en la ciudad sanjuanina de Caucete, con 1,83 g/l.

Además, a todos los automovilistas se les retuvieron sus vehículos en los operativos implementados en 38 puntos estratégicos de Argentina, los cuales continuarán este 25 de diciembre.

Detallaron que los otros valores, también elevados, fueron en: Gualeguaychú, Entre Ríos, con 1,66 g/l, en Wanda, Misiones, con 1,57. Se destaca que los dos restantes tuvieron lugar en la provincia de Río Negro: 1,49 en San Carlos de Bariloche y 1,47 en Las Grutas.

"Estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos", remarcó la ANSV.