Durante la mañana de Navidad, el conductor de un Ford Fiesta color blanco terminó dentro del canal de riego de calle Rimmele, en Cipolletti, tras caer por un derrape. El vehículo circulaba por esa zona cuando perdió el control y derrapó antes de llegar a San Luis.

Por la maniobra, el conductor cayó junto con el auto al desagûe pluvial que corre paralelo a la calle. Afortunadamente el hombre, mayor de edad, no resultó herido. Sin embargo, destacaron que cuando llegó la policía a asistirlo intentó huir corriendo.

A pesar de su intento de escape no logró llegar muy lejos y los agentes lo detuvieron antes. El control de alcoholemia demostró por qué escapaba, tenía 1.44gr/l de alcohol en sangre al momento de perder el control de su auto.

Ya que no hubo ningún otro vehículo involucrado, se supone que el incidente fue provocado por la imprudencia y alcoholemia al volante. Destacaron que el chequeo de la documentación reveló que el conductor no tenía antecedentes y el auto tampoco tenía pedido de secuestro ni requerimiento judicial.

El vehículo tuvo que ser retirado del canal y al conductor le labraron la sanción correspondiente por el nivel de alcoholemia, además le retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el vehículo.