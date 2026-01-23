Un allanamiento por maltrato animal, en el marco de la Ley Nacional 14.346, se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Venezuela, en la ciudad de Cipolletti, luego de reiteradas denuncias por las condiciones en las que se encontraban varios animales.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía de turno, con la participación de la Policía de Río Negro y personal de Zoonosis, y permitió el rescate de seis perros que se encontraban en un estado alarmante.

Según se informó oficialmente, se trató de dos perras adultas, sin castrar, que presentaban un marcado cuadro de deshidratación y desnutrición, y cuatro cachorros, quienes debieron ser trasladados de manera inmediata a una veterinaria. Los más pequeños permanecen internados con pronóstico reservado, bajo estricta supervisión profesional.

Desde los organismos intervinientes señalaron que el allanamiento se dispuso luego de múltiples visitas previas de Zoonosis, en las que se intentó revertir la situación sin obtener respuestas positivas por parte de los responsables del domicilio. Ante el riesgo de vida de los animales y la gravedad del cuadro, se avanzó con la orden judicial para concretar el rescate.

En este contexto, la organización Funpabia se ofreció como guardador judicial, asumiendo los costos de atención veterinaria, alimentación y cuidados de los animales rescatados. No obstante, desde la entidad advirtieron que se necesitan hogares de tránsito urgentes, especialmente para las perras adultas, y también para los cachorros una vez que reciban el alta médica.

Quienes puedan ofrecerse como tránsito deberán comprometerse a brindar cuidados básicos, afecto y acompañamiento a los controles veterinarios, con los gastos cubiertos por la organización. Se solicita preferentemente que los hogares sean de Cipolletti, aunque también pueden colaborar personas de otras localidades que puedan garantizar el seguimiento, ya que la atención se realiza en Veterinaria Huellas del Sur.

Además, se encuentran habilitadas distintas vías de colaboración para afrontar los gastos veterinarios y de alimentación de calidad. Desde Funpabia remarcaron que cada aporte y cada difusión resultan fundamentales para garantizar la recuperación de los animales y avanzar luego hacia adopciones responsables.

Cómo colaborar

Para ayudar con los gastos de veterinaria y alimento, se puede aportar a través de: Alias MP: Funpabia.791 Banco Patagonia – Alias: portón.fruta.efecto Titular: Bettina Ferrari