El Municipio de San Carlos de Bariloche informó que, luego de una denuncia por maltrato animal, fueron rescatadas dos perras en el barrio Frutillar. Los animales, identificados como Manchas y Canela, madre e hija, se encontraban en muy baja condición corporal, expuestas al sol y sin ningún tipo de refugio.

Según el reporte oficial, el estado general de ambas evidenciaba una falta prolongada de cuidados básicos, descartando que se tratara de un hecho aislado o circunstancial.

Estado de salud y atención veterinaria

Tras el operativo, las perras ingresaron al área municipal de Sanidad Animal, donde comenzaron un proceso de recuperación integral.

Controles y tratamientos aplicados

El equipo veterinario indicó una dieta nutricional específica para revertir el deterioro físico. Además, se aplicaron las vacunas obligatorias —antirrábica y séxtuple—, tratamientos antiparasitarios y se realizaron estudios para descartar enfermedades infectocontagiosas.

Actualmente, Manchas y Canela permanecen alojadas en el sector de caniles municipales, donde iniciaron un proceso de resocialización, paso clave para su futura adopción responsable.

La postura oficial sobre el maltrato animal

El director de Sanidad Animal, Pablo Roque, se refirió al caso y remarcó la responsabilidad humana detrás de este tipo de situaciones.

“El maltrato animal no siempre es un golpe visible: también es el abandono, la falta de alimento, de refugio y de atención veterinaria. Esto no es pobreza, es desinterés y negligencia, y como sociedad no podemos naturalizarlo”, afirmó el funcionario.

Adopción y responsabilidad a largo plazo

Roque subrayó además que la adopción de animales debe entenderse como un compromiso de por vida.

“Adoptar no es un acto impulsivo. Implica garantizar alimento, atención veterinaria, abrigo y cuidado. Cuando eso no se cumple, el Municipio termina interviniendo para salvar vidas que nunca debieron llegar a este punto”, señaló.

Denuncias en aumento en la ciudad

Desde el área de Sanidad Animal advirtieron que las denuncias por maltrato y abandono continúan en aumento en San Carlos de Bariloche. Cada rescate, indicaron, refleja situaciones límite en las que los animales llegan con secuelas físicas y emocionales severas.