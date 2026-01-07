¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 07 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Piden más seguridad

El dolor de una madre al ver vandalizado el nicho de su hija en el cementerio de San Patricio del Chañar

La mujer denunció en redes sociales el daño que desconocidos ocasionaron en el niño de su hija, además del robo de algunos objetos. 
 

Por Redacción

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 12:12
PUBLICIDAD

Desconocidos rompieron varios nichos y robaron objetos personales de las tumbas del cementerio de San Patricio del Chañar, causando dolor entre las familias afectadas.

Este lamentable episodio fue denunciado por Miriam, una vecina que sufrió el daño en el nicho de su hija, quien aprovechó las redes sociales para expresar su indignación y el profundo malestar generado por este acto de falta de respeto.

“Estamos llenos de bronca e impotencia. No entiendo cómo hay personas que pueden no tener respeto por nuestros seres queridos que descansan aquí”, comentó la vecina.

La mujer detalló que los responsables forzaron las puertas de varios nichos, incluida la de su hija, cuyo aniversario de fallecimiento se conmemoraba al día siguiente. “Nos rompieron el nicho y robaron pertenencias que le dejaron a mi hija, lo mismo que hicieron con otros”, relató.

Además, la vecina pidió que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en el cementerio. “Este lugar debería contar con cámaras de vigilancia para evitar que esto vuelva a suceder y, si ocurre, poder identificar a los responsables”, señaló, al tiempo que compartió las imágenes del daño sufrido por su familiar. Miriam aclaró que no subió fotos de otros nichos dañados por respeto a las demás familias afectadas, pero subrayó la gravedad de la situación.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD