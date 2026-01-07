Desconocidos rompieron varios nichos y robaron objetos personales de las tumbas del cementerio de San Patricio del Chañar, causando dolor entre las familias afectadas.

Este lamentable episodio fue denunciado por Miriam, una vecina que sufrió el daño en el nicho de su hija, quien aprovechó las redes sociales para expresar su indignación y el profundo malestar generado por este acto de falta de respeto.

“Estamos llenos de bronca e impotencia. No entiendo cómo hay personas que pueden no tener respeto por nuestros seres queridos que descansan aquí”, comentó la vecina.

La mujer detalló que los responsables forzaron las puertas de varios nichos, incluida la de su hija, cuyo aniversario de fallecimiento se conmemoraba al día siguiente. “Nos rompieron el nicho y robaron pertenencias que le dejaron a mi hija, lo mismo que hicieron con otros”, relató.

Además, la vecina pidió que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en el cementerio. “Este lugar debería contar con cámaras de vigilancia para evitar que esto vuelva a suceder y, si ocurre, poder identificar a los responsables”, señaló, al tiempo que compartió las imágenes del daño sufrido por su familiar. Miriam aclaró que no subió fotos de otros nichos dañados por respeto a las demás familias afectadas, pero subrayó la gravedad de la situación.