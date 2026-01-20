El momento que encendió la alarma

Una investigación que comenzó tras una denuncia judicial por amenazas con arma de fuego terminó con el secuestro de ocho plantas de marihuana, municiones y un arma de fuego en Zapala. Según lo expuesto en la presentación, un hombre se presentó en una casa y le gatilló dos veces un arma a la persona propietaria de la vivienda, sin que la bala saliera. El episodio generó una rápida intervención judicial y policial.

Orden judicial y operativo policial

A partir de la denuncia, la fiscal del caso solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías. El procedimiento se realizó por la tarde en una vivienda vinculada a la causa, con intervención del personal de la Comisaría 48 de Zapala.

El agresor no estaba, pero el hallazgo fue contundente

Al llegar al domicilio, el hombre señalado no se encontraba en el lugar. Sí estaba una mujer de 32 años, propietaria del inmueble, quien fue notificada de la medida judicial en presencia de testigos.

Durante la requisa, en una de las habitaciones principales, la Policía secuestró un arma de fuego calibre .22 largo y municiones de distintos calibres: .22, .32, .38 y 9 milímetros.

Drogas dentro y fuera de la vivienda

El operativo dejó al descubierto un segundo delito. En el interior y en el exterior de la casa se encontraron ocho plantas de cannabis sativa. Ante este hallazgo, se dio intervención a la División Antinarcóticos, que continuó con las actuaciones conforme a la Ley Nacional 23.737.

La causa sigue abierta

La fiscal se hizo presente en el lugar y dispuso la ampliación del procedimiento judicial. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y dar con el autor de las amenazas.

Un episodio grave, que empezó con un arma gatillada frente a una vivienda y terminó exponiendo una situación aún más alarmante dentro de la casa allanada.