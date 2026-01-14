La mañana comenzó con una escena extrema y angustiante en el oeste de Neuquén. Un hombre fue encontrado sin vida sobre la vereda, en el barrio HiBePa, y el hallazgo desató conmoción entre los vecinos de la zona.

El cuerpo apareció sobre calle Trabajadores Estatales Neuquinos al 1700, a metros de Ángel Pérez Novella. Desde entonces, el movimiento cotidiano quedó paralizado y el barrio permanece bajo un fuerte operativo.

El hallazgo que sacudió al barrio

Según la información confirmada, fueron dos adolescentes que caminaban por la vereda quienes se toparon con el cuerpo tendido en el piso. La situación generó un inmediato llamado de alerta y la posterior intervención de las autoridades.

El hombre tendría entre 25 y 30 años. No llevaba documentación, por lo que hasta el momento no pudo ser identificado.

El cuerpo en el portón de una vivienda

Uno de los datos que más impacto generó entre los vecinos es que el cuerpo quedó justo en el acceso a una vivienda. Una vecina se comunicó para advertir que no puede salir de su casa, ya que el cuerpo se encuentra en el portón, a la salida de la reja.

La escena se volvió aún más tensa con el correr de las horas, mientras se aguardaban definiciones oficiales sobre lo ocurrido.

Calles cortadas y vecinos sin respuestas

El sector permanece completamente cerrado al tránsito. Las calles están cortadas en cada esquina y no se permite circular ni siquiera caminando. Muchos vecinos quedaron atrapados dentro del perímetro y otros no pudieron ingresar a sus casas.

En medio del despliegue, reina la confusión. Los vecinos no entienden qué pasó ni por qué ocurrió, y el clima es de preocupación y temor.

Sin signos visibles de violencia

De acuerdo a los primeros datos confirmados, el cuerpo no presenta signos visibles de violencia. Actualmente se encuentra cubierto con una bolsa mortuoria, mientras se aguardan las actuaciones correspondientes y las novedades oficiales que permitan esclarecer el hecho.

La investigación continúa y el barrio sigue paralizado, a la espera de respuestas que lleven algo de claridad a una escena que generó una profunda conmoción en el oeste neuquino.