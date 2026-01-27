Un control policial en las inmediaciones de una escuela de San Martín de los Andes terminó con el secuestro de droga, pesos argentinos y chilenos, teléfonos celulares, y con un hombre imputado por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El procedimiento se realizó el lunes por la noche, alrededor de las 21:45, cuando personal que patrullaba la zona observó a dos hombres en actitud sospechosa cerca de un establecimiento educativo. Al intentar identificarlos, ambos habrían arrojado al suelo distintos elementos.

Lo que intentaron descartar antes del control

Tras asegurar el lugar, los efectivos convocaron a la División Antinarcóticos Zona Sur, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Según la información oficial, secuestraron clorhidrato de cocaína y marihuana en distintas presentaciones.

Además, incautaron un teléfono celular y una suma de dinero considerada importante, compuesta por billetes en moneda nacional y extranjera.

El hecho ocurrió en un sector urbano donde, a esa hora, todavía hay movimiento de vecinos y familias, lo que dio un marco de mayor sensibilidad al operativo.

Intervención judicial

Con los resultados de las pruebas y el secuestro de los elementos, se dio intervención a la autoridad judicial competente. Desde la Justicia se dispuso la imputación de uno de los hombres, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y el destino de la droga incautada.

El procedimiento se enmarcó en tareas de patrullaje preventivo y control en puntos señalados por la circulación de personas y la cercanía con instituciones educativas, donde este tipo de situaciones genera especial preocupación.