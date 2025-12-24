Luego de un mes y medio de una investigación que comenzó con una denuncia anónima en la línea 0800 DROGAS del gobierno de Río Negro, se desarrolló un procedimiento en Río Colorado que permitió desarticular un kiosco narco que vendía cocaína.

En el allanamiento, autorizado por la Justicia Federal de Roca y a cargo del personal de Toxicomanía y Leyes Especiales de Lamarque y la participación del COER, concluyó con el secuestro de cocaína fraccionada lista para la venta, una balanza de precisión y mercadería ilegal. Además se imputó a dos hombres mayores de edad.

El personal comenzó con el procedimiento a las 9.30 del martes y permaneció en el lugar hasta cerca de las 13. Allí, los investigadores habían logrado confirmar que los ocupantes del domicilio utilizaban la venta informal de alcohol como fachada para la comercialización de estupefacientes.

La maniobra buscaba pasar desapercibida ante vecinos, pero terminó siendo detectada. La investigación comenzó con una denuncia anónima realizada a la línea gratuita 0800-DROGAS. A partir de ese dato inicial, el personal policial comenzó a reunir pruebas, realizar seguimientos y documentar movimientos compatibles con el narcomenudeo.

Además de droga, se incautó una balanza digital de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para profundizar la causa y reconstruir el circuito de venta.

En paralelo, y como parte de un trabajo articulado, se dio intervención a personal municipal que constató la existencia de una gran cantidad de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de habilitación comercial. También se decomisaron elementos de pirotecnia y estruendo, lo que evidenció un escenario de múltiples irregularidades.

Los dos imputados, hermanos de entre 30 y 40 años, quedaron vinculados a una causa federal por infracción a la ley de estupefacientes. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis del material secuestrado, especialmente los dispositivos electrónicos.

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro se destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el compromiso del personal policial.