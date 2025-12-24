A más de un mes de la última vez que vieron a Lucas Adrián Álvarez, la búsqueda avanza sin ninguna novedad de su paradero. Álvarez tiene 39 años, es oriundo de Neuquén y desapareció el pasado 21 de noviembre, cuando registró que realizaría un trekking en Bariloche y no volvió a aparecer ni a contactarse con su familia.

Según indicaron, la denuncia se hizo el pasado 17 de diciembre, cuando su hija no lograba contactarse con él. Desde entonces se ha desplegado una búsqueda con drones y personal en tierra, en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Las últimas imágenes difundidas del hombre lo muestran en el ingreso al Parque, con una mochila de trekking y ropa para caminar.

Este lunes y martes, brigadistas y guardaparques del Parque realizaron una búsqueda táctica intensiva en la zona de Tronador y en senderos aledaños a las principales áreas de uso público, con recorridas minuciosas por tierra y apoyo de drones.

Agregaron que en el operativo participan también otras instituciones: Gendarmería Nacional, Bomberos, Policía Federal, Policía de Río Negro y unidades con perros especializados para este tipo de búsquedas.

Informaron que a pesar del importante trabajo en equipo, hasta el momento no se registraron resultados positivos ni rastros. Ante cualquier información piden comunicarse con 911 RN Emergencias, la unidad policial más cercana o la Fiscalía en turno al 0294 4934681.

Lucas es de contextura delgada, mide 1,72 metro de altura, tiene tez blanca, ojos marrones y pelo muy corto. Posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.