Una situación de violencia se desató el lunes por la tarde en Cinco Saltos tras notar que una persona intentaba robarle la camioneta estacionada a un repartidor. Ocurrió en Avenida Rivadavia al 500, cuando los vecinos hicieron justicia por mano propia hasta que llegaron las autoridades.

Todo comenzó cuando un repartidor estacionó su camoneta y bajó a entragar un paquete. En ese momento, apareció un hombre que intentó llevarse la camioneta, cuando en el interior había una mujer y dos menores.

Según la mujer que estaba dentro, el sujeto ingresó de manera brusca y le gritó "bajate, dale que me llevo el auto. Bajá a los nenes, dale que tengo un arma". En ese instante, la víctima inició un leve forcejeo con el sujeto gritando y pidiendo ayuda.

Según un testigo, el dueño vio la situación, oyó los gritos de auxilio y volvió rápidamente a su vehículo. Allí comenzó un forcejeo, le cerró la puerta en la cabeza y le pegó varias trompadas para reducirlo. Cuando el delincuente intentó darse la fuga, fue interceptado por otros transeúntes, quienes lo redujeron a la fuerza hasta la llegada de la policía.

Las autoridades fueron alertadas por un llamado alertó al Comando Radioeléctrico sobre un presunto intento de sustracción de un vehículo. Al arribar al lugar, el personal policial encontró a un hombre reducido en el suelo por dos personas, con lesiones visibles y sangrando.

Allí fue entregado a los Policías de la Comisaría 7ma quienes se lo llevaron detenido e iniciaron las diligencias correspondientes del sospechoso, que es un hombre mayor de edad de General Roca quien ya habría cometido otros delitos.

El fiscal fue informado sobre la aprehensión del mismo, por el delito de «tentativa de hurto de vehículo dejado en la vía pública, en grado de flagrancia».