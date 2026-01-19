El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre por robarle a un adulto mayor mientras lavaba su camioneta en la vereda, en la ciudad de Neuquén. La acusación se realizó ayer al mediodía y la fiscal del caso Soledad Rangone pidió medidas cautelares mientras avanza la investigación, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

El acusado se encuentra en situación de calle y está en tratamiento por consumos problemáticos.

El hecho fue cometido el pasado 17 de enero alrededor de las 16:00, en la zona de Río Mocoretá al 1000. Mientras la víctima, de 81 años, lavaba su camioneta en la vereda, se le acercó el acusado y se ofreció para lavar el rodado.

El propietario le respondió que ya había terminado. Luego, mientras tomaba una caja con los insumos para el lavado, fue sorprendido por el imputado, quien lo tomó por detrás, le apoyó un objeto en la zona de las costillas y le dijo: “Dame la plata o te hago cagar”.

En ese momento, el acusado comenzó a revisar a la víctima, le sacó la llave de la camioneta (una Ford Ecosport) y escapó. Previamente, lo empujó y le provocó una lesión cortante en la cabeza al caer al suelo.

“La víctima pidió auxilio y un vecino salió. Se subieron a un auto y avisaron a una agente de la Policía provincial que estaba en las inmediaciones en un patrullero”, relató la fiscal del caso.

A las pocas cuadras del lugar del hecho, efectivos en moto que estaban en la zona identificaron al acusado, quien iba sin remera y con pantalón negro. Allí procedieron a detenerlo.

Al momento de la detención, el acusado tenía en su poder la llave de la camioneta y la víctima, que llegó hasta el lugar, lo reconoció.

El delito imputado fue robo simple, en calidad de autor. Como medida cautelar, la fiscal del caso requirió que se le imponga al acusado la prohibición de acercamiento a un radio de 300 metros del domicilio de la víctima, así como de tener cualquier tipo de contacto por cualquier medio, y la obligación de presentarse una vez por semana en la sede de la fiscalía, en la Ciudad Judicial.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos y el pedido de las medidas cautelares.