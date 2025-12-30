El joven de 23 años, señalado como el autor de los disparos que dejaron dos heridos en Allen, permanecerá detenido bajo prisión preventiva por cuatro meses. La fiscalía lo acusó de tentativa de homicidio agravado, abuso de arma y portación de arma de fuego, tras el violento episodio que desató el pánico a la salida de un boliche el pasado sábado.

Todo ocurrió cerca de las 5 de la mañana del 27 de diciembre, cuando la víctima principal estaba junto a un grupo de amigos en plena vía pública, recién salido del boliche. En ese momento, el imputado sacó un arma y disparó entre tres y cinco veces, apuntando directamente a su cuerpo con la intención de matarlo. Uno de los proyectiles impactó en la espalda del joven, que fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado a otro centro de salud, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Balas perdidas y una segunda víctima

Uno de los disparos alcanzó también a un motociclista que pasaba por el lugar y terminó herido. A diferencia del otro herido, su estado de salud no reviste gravedad, pero el hecho expuso la brutalidad del ataque: balas que volaban en plena calle, en un horario donde decenas de jóvenes regresaban del boliche.

La fiscalía presentó un arsenal de pruebas: actas policiales de la Comisaría 6°, testimonios de varias personas que salían delboliche a esa hora, certificados médicos, informes del Gabinete de Criminalística, allanamientos y la denuncia formal en la fiscalía descentralizada. Todo apunta a sostener la hipótesis de un ataque directo, planificado y con intención homicida.

La decisión del juez

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva argumentando riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación. La defensa intentó frenar la medida con propuestas menos gravosas, pero el juez fue contundente: los cargos se sostienen y el acusado deberá permanecer tras las rejas por cuatro meses, el tiempo previsto para la investigación.