Una familia de Centenario atraviesa momentos de angustia tras un robo ocurrido en su vivienda este jueves por la tarde. Los delincuentes ingresaron a la propiedad ubicada en la calle Astor Piazzolla al 700, desconectando una cámara de seguridad y forzando una puerta, lo que les permitió robar varios objetos y causar daños materiales.

Lo más doloroso para la familia fue el robo de su mascota, un perro caniche llamado "Duki", quien fue sustraído durante el asalto, según informó Centenario Digital. Los propietarios están desesperados y piden la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información sobre el paradero del animal, confiando en que alguien haya visto algo que permita dar con su ubicación.

La denuncia fue formalizada en la Comisaría 52 de Centenario, que se encuentra investigando el robo. La familia pide a los vecinos que se comuniquen si tienen alguna pista sobre los ladrones o el paradero de Duki, con la esperanza de recuperar a su querida mascota.