Jueves 25 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Se descontroló hacia el bosque

Graves consecuencias de la pirotecnia: evacuaron a vecinos y las llamas casi alcanzan sus casas en un barrio de Bariloche

Los vecinos de los hogares cercanos debieron ser alejados en pleno brindis de Nochebuena por precaución. Gracias al rápido accionar de los bomberos, el fuego no alcanzó las viviendas.

Por Redacción

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 13:22
Por el uso de pirotecnia durante la Nochebuena, se desató un incendio en la zona de la calle Los Radales, en Bariloche. El fuego comenzó a tomar árboles y vegetación seca del lugar rápidamente, avanzando descontrolado y poniendo en riesgo a las viviendas cercanas.

Bomberos Voluntarios Bariloche convocaron a su personal para que evacúen sus hogares, a la vez que comenzaron a trabajar para extinguir las llamas. Afortunadamente, gracias al rápido accionar, una hora después el fuego estaba controlado.

Además, se hizo presente la Policía de Río Negro para garantizar la seguridad de vecinos curiosos que habían quedado merodeando la zona, además de quienes habían dejado sus hogares preventivamente.

Las primeras informaciones indican que el fuego se inició por un accidente con pirotecnia. Aunque su uso está prohibido en la localidad cordillerana, habría sido la causa de que se incendie una parte del bosque y que muchos vecinos corran peligro en plena Nochebuena.

