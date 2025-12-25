Los festejos de Nochebuena y Navidad resultaron con algunos incidentes en algunas localidades. Tanto por accidentes con pirotecnia como por personas alcoholizadas. En el caso de Cipolletti, a altas horas de la madrugada un policía fue embestido por una moto en una plaza.

La conocida plaza Montelpare, en el barrio Jorge Newbery, es la elegida todos los años para disfrutar las fiestas en grupos de amigos, que se juntan a tomar bebidas en el parque. Es el punto más concurrido en épocas de festejos, con música fuerte y consumo de alcohol.

A pesar de los amplios controles policiales, los problemas siguen ocurriendo. Esta madrugada de Navidad, poco después de las 6, un policía terminó embestido por una moto mientras el efectivo intentaba realizar un control de documentación.

En la moto iban dos ocupantes que lo chocaron y le provocaron algunas lesiones leves en las extremidades inferiores. Según informó el medio local Cipo360, se le indicó reposo y una evolución médica para evaluar el estado posterior de sus lesiones.

Además, agregaron que poco después se detuvo a dos jóvenes, uno de 27 por resistencia a la autoridad y otro de 19 por averiguación de antecedentes.