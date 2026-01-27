La Policía de Río Negro, a través del Sistema Integral de Prevención del Delito, logró recuperar una Jeep Renegade robada días atrás en Neuquén Capital. La misma fue ubicada en Cipolletti, donde las autoridades dieron aviso y la dejaron a resguardo.

El episodio comenzó pasadas las 23 del lunes, cuando desde el centro de monitoreo se advirtió la presencia sospechosa del vehículo sobre calle Libertad. La alerta fue transmitida en tiempo real a la Comisaría 24º, lo que permitió que el personal policial llegara rápidamente al lugar.

Allí constataron que el Jeep Renegade se encontraba estacionado, sin ocupantes, y con patentes que no correspondían al original.

Posteriormente, intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. El rodado quedó cerrado con fajas de seguridad, a la espera de nuevas directivas judiciales.

Destacaron que el caso expone la importancia de contar con sistemas de vigilancia activa en ciudades como Cipolletti, que funcionan como ojos atentos en la vía pública. Además los operadores están entrenados para detectar irregularidades.