Más policías en Neuquén: suman agentes, móviles y vigilancia tecnológica

El gobierno de Neuquén avanza con una política de seguridad como prioridad, y en ese marco sumó 436 nuevos agentes a la fuerza policial, en una estrategia que también abarca infraestructura y tecnología.

El decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa da respaldo legal a la medida, que busca reforzar la presencia territorial y anticiparse a los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana.

Los agentes se incorporan a diversos cuerpos policiales, y completaron formación en escuelas provinciales, además de aprobar evaluaciones médicas, legales y académicas.

La estrategia contempla además la compra de patrulleros, motocicletas, chalecos antibalas, armamento y tecnología de monitoreo para prevenir delitos.

En paralelo, el gobierno provincial trabaja en la jerarquización de la fuerza, con mejoras laborales y acceso a formación técnica, además de becas para los nuevos aspirantes.