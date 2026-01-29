El pasado miércoles, alrededor de las 12.40, la Policía de Río Negro intervino en un caso de robo tras la denuncia de un vecino, quien manifestó que aproximadamente al mediodía un desconocido había robado su moto.

El hecho ocurrió cuando el sujeto ejerció violencia sobre la traba del volante del rodado, logrando destrabarla y llevársela. El vecino denunciante aclaró que la misma estaba estacionada afuera de su casa, con la traba volante.

Relató que ingresó a su vivienda y que cuando salió luego de cinco minutos se encontró con que el rodado ya no estaba. A partir de esto, procedió a fijarse en las cámaras de seguridad de su domicilio, donde vio a un joven, con remera negra, gorra y bermudas, violentando su moto.

También vio como se la llevaba por calle Tres Arroyos y luego doblaba en contra mano por calle La Pampa. El vecino indicó que aunque la moto sólo estaba trabada, no imaginó que podían llevarsela, menos a plena luz del día cuando él estaba cerca.

Detalló que el valor del rodado era de alrededor de 4500 dólares. También dijo que desconocía la identidad del joven y que nunca lo había visto en el sector, pero que gracias a las cámaras vio que primero pasó caminando, observó y luego volvió a robarla.

Cómo la encontraron

Posteriormente, aproximadamente a la noche del mismo miércoles, la Policía encontró la moto robada en una vivienda de calle Canadá. Según las autoridades, un llamado alertó que la moto estaba allí. Los efectivos se dirigieron al lugar y aguardaron hasta que la dueña de la casa los dejó ingresar, en una de las habitaciones estaba la moto.

El presunto responsable sería un menor de 16 años, quien vivía en el lugar. La Fiscal Giardina Vanesa ordenó notificar al joven y entregar al propietario el rodado.