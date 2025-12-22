La plataforma de contenido para adultos más grande del mundo, PornHub, atraviesa una crisis de ciberseguridad tras la denuncia de un hackeo que habría comprometido información sensible de usuarios Premium a escala global.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de atacantes asegura poseer una base de datos de 94 GB con registros de más de 200 millones de cuentas. Bajo la amenaza de hacer públicos los historiales de búsqueda y visualización, los ciberdelincuentes intentan extorsionar tanto a la compañía como a sus usuarios.

La situación encendió alertas sobre la privacidad en internet y el resguardo de datos personales en plataformas digitales de alto tráfico.

Qué datos fueron comprometidos

De acuerdo con los reportes, la filtración incluiría:

Direcciones de correo electrónico

Ubicaciones aproximadas

Actividad dentro del sitio, como URLs de videos vistos, palabras clave de búsqueda y marcas de tiempo

Esta información permitiría reconstruir el comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma, aun cuando los datos tengan varios años de antigüedad.

Qué información no fue vulnerada

PornHub aclaró que sus sistemas internos no fueron hackeados directamente. Además, enfatizó que no se filtraron contraseñas ni datos bancarios, ya que esa información no era administrada por el proveedor externo afectado.

Cómo fue el hackeo a PornHub

La brecha de seguridad se produjo en Mixpanel, una herramienta de análisis de datos que PornHub utilizó hasta el año 2021. Los atacantes habrían explotado el acceso a este proveedor para extraer datos históricos acumulados durante años.

Aunque los registros corresponden a información de al menos cuatro años, especialistas advierten que siguen siendo altamente sensibles por el nivel de detalle que contienen sobre hábitos de consumo digital.

ShinyHunters: quiénes están detrás del ataque

El grupo cibercriminal ShinyHunters se atribuyó la autoría del hackeo. Se trata de una organización conocida a nivel internacional por ataques mediante ingeniería social y phishing contra grandes compañías tecnológicas.

Durante 2025, ShinyHunters fue vinculado a varias brechas de alto perfil, consolidándose como uno de los actores más activos en el robo de datos corporativos a nivel global.

El riesgo de la huella digital histórica

Este caso vuelve a poner en foco el concepto de huella digital histórica: datos recolectados por servicios que ya no se utilizan, pero que permanecen almacenados en servidores de terceros. Esa información, muchas veces olvidada por las empresas, puede transformarse en un blanco para el crimen organizado digital.