La primera jornada del año en Cipolletti dejó dosvehículos robados recuperados por la Policía. En distintos barrios de la ciudad, en jurisdicción de la Subcomisaría 79°, fueron demorados un conductor poco después del brindis de año nuevo en un Peugeot 200 robado pocas horas antes y un joven que intentaba hacer arrancar una moto 110cc. denunciada hace menos de una semana.

Apenas unas horas después de levantar las copas y pedir los mejores deseos para el 2026, un Peugeot 2008 color blanco circulaba a gran velocidad por calle Antonio Turrin, en el Barrio 200 Viviendas llamó la atención de los policías que cumplían con tareas de prevención. El rodado fue interceptado en la intersección de Scalabrini Ortiz y Esmeralda. Eran las 2.55 de la madrugada cuando a través del informe solicitado en el sistema informático, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de diciembre. El conductor fue demorado y el automóvil quedó retenido por disposición judicial. La mujer que lo acompañaba tuvo que continuar la noche a pie.

El otro hecho se registró a las 21, en el Barrio 150 Viviendas. Allí, un joven de unos 20 años intentaba arrancar una moto de 110cc que presentaba faltantes de plásticos y carecía de patente. Al advertir la presencia de los uniformados, abandonó el rodado y emprendió la huida a pie, aunque fue alcanzado a pocos metros. Posteriormente se comprobó que había sido sustraída el 26 de diciembre. El fiscal en turno ordenó actuaciones por encubrimiento y la demora del sospechoso.

Ambos procedimientos ocurrieron en diferentes horarios y sectores de Cipolletti, pero comparten un mismo patrón: vehículos con pedido de secuestro que seguían circulando o permanecían en manos de terceros en la ciudad.