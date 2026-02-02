Una mujer de 35 años, oriunda de Roca, fue descubierta en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti cuando intentaba ingresar 14,46 gramos de marihuana y 60 pastillas de metanfetamina ocultas en su vagina, dentro de un preservativo y globos de látex, con el objetivo de entregarlas a un interno durante una visita íntima. El hallazgo se produjo en una requisa de rutina y encendió alarmas en el servicio penitenciario.

Todo ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 14:30, en el sector de visitas del Penal N°5. La mujer fue sometida a un control de rutina, que consiste en revisar las pertenencias y su cuerpo. Allí, el personal penitenciario femenino detectó que llevaba un profiláctico escondido en sus partes íntimas. Al extraerlo, encontraron un envoltorio rosado que contenía dos paquetes de nylon y varios globos de látex de colores.

Marihuana y metanfetaminas en dosis listas para consumo

El primer paquete, de nylon negro, contenía una sustancia vegetal que, tras el narcotest, dio positivo para marihuana. El segundo, transparente, también arrojó el mismo resultado. En total, el pesaje determinó 14,46 gramos. Pero lo más alarmante vino después: dentro de los globos de látex se hallaron 60 comprimidos blancos, que tras el test orientativo resultaron positivos para metanfetamina.

Según fuentes penitenciarias, la mujer pretendía ingresar la droga para un interno con el que iba a mantener una visita íntima. El método de ocultamiento, un preservativo con envoltorios y globos escondidos en la vagina, es muy habitual en las mujeres que visitan a sus parejas que están presos. La maniobra fue frustrada y el fiscal federal de turno, Matías Zanona, dispuso el secuestro de la sustancia, la notificación de inicio de investigación y la intervención de la división Toxicomanía, que remitió todo a la Oficina de Evidencias del Ministerio Público Fiscal de Roca.

El caso generó un fuerte impacto en el penal y volvió a poner sobre la mesa la problemática del ingreso de drogas en las cárceles. La combinación de marihuana y metanfetaminas, sumada al intento de ocultamiento en partes íntimas, expone la desesperación y la creatividad de quienes buscan burlar los controles.