El procedimiento se concretó en la Unidad de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti, cuando una visitante se presentó para ver a un interno alojado en uno de los pabellones. Como establece el protocolo del Servicio Penitenciario de Río Negro, el personal activó la requisa corporal antes del acceso al sector de visitas.

Durante el control, realizado por personal femenino en un box habilitado, se detectó una irregularidad que motivó una revisión más exhaustiva.

Hallazgo durante el control corporal

Al solicitarle a la mujer que entregara sus prendas íntimas, las agentes observaron un objeto extraño que sobresalía del interior de su cuerpo. Sin uso de la fuerza y ante la insistencia del personal, la visitante extrajo voluntariamente de su vagina un profiláctico transparente.

En el interior había varios envoltorios de nylon negro, cuidadosamente cerrados, lo que evidenció una maniobra planificada para vulnerar los controles penitenciarios.

Intervención judicial y peritajes

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades superiores y se activaron los pasos administrativos y judiciales correspondientes. Con testigos presentes para garantizar la transparencia del procedimiento, se notificó a la Justicia Federal y se convocó a personal especializado en toxicomanía.

Resultados de las pruebas

Las pruebas orientativas confirmaron que parte del material secuestrado era marihuana, con un peso cercano a nueve gramos. Además, se incautó una sustancia blanca de casi cinco gramos, que no arrojó resultado positivo en el test inicial y quedó sujeta a análisis de laboratorio.

Balance oficial

El procedimiento finalizó con el secuestro de la droga y la intervención de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el accionar del personal penitenciario, subrayando el cumplimiento de los protocolos y el rol preventivo para preservar la seguridad interna del establecimiento.